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Рождественскую песню Мэрайи Кэри прослушали за день более 20 млн раз

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Фото: Youtube.com
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Композиция Мэрайи Кэри All I Want For Christmas Is You (1994) побила рекорд, став самой прослушиваемой композицией за день. Судя по данным Spotify, 24 декабря трек прослушали 21 273 357 раз. Таким образом, песня превзошла успех Easy On Me Адель, который не дотянул и до 20 млн, сообщает портал Vulture.

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По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, причин успеха несколько.

«Такой результат обеспечила прежде всего американская аудитория. А для нее это песня в некотором роде объединяющая. Вокальный стиль Мэрайи Кэри связан с r'n'b, имеющим афроамериканские корни. Поэтому для чернокожих слушателей All I Want For Christmas Is You ближе, чем многие другие рождественские хиты. Ну а тот факт, что песне уже почти три десятка лет, идет ей только на пользу: Рождество — очень традиционный, консервативный праздник. Здесь лучше старый добрый репертуар, чем горячие новинки. Ну а кроме того, это просто очень хорошая вещь. В ней не такая уж простая мелодия, которая не приедается и не раздражает примитивизмом, но при этом радует и запоминается в целом, создавая музыкальный образ беззаботного праздника», — пояснил эксперт.

1 декабря сервис «Яндекс Музыка» представил рейтинг самых популярных композиций в 2022 году. Аналитики пришли к выводу, что пользователи стали больше слушать музыку. Так, к концу года время прослушивания выросло до 29 часов в месяц. Это на три часа больше, чем в начале 2022 года.

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