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Названы самые популярные треки среди россиян в 2022 году

«Яндекс Музыка» поделилась, какие треки больше всего слушали россияне в 2022 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сервис «Яндекс Музыка» проанализировал, что слушали пользователи в 2022 году, и представил рейтинг самых популярных композиций. С результатами 1 декабря ознакомились «Известия».

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Аналитики пришли к выводу, что пользователи стали больше слушать музыку. Так, к концу года время прослушивания выросло до 29 часов в месяц. Это на три часа больше, чем в начале 2022 года.

В номинации «Лайк года» лидирует исполнительница ANNA ASTI. Ее треки набрали больше всего лайков в приложении «Яндекс Музыка».

При этом больше всего через систему личных рекомендаций сервиса пользователи слушали треки румынской певицы INNA. Она стала лидером в категории «Прорыв в Моей волне».

Самым успешным альбомом оказался HATTORI в исполнении Miyagi & Эндшпиль. Так, сразу после выхода все треки нового альбома заняли верхние позиции в Суперлонче — в топе самых прослушиваемых новинок за первый уикенд. Альбом также побил рекорд LAST ONE от MORGENSHTERN, который ранее получил звание самого прослушиваемого альбома за выходные после релиза.

Лидером по трекам, которыми слушатели чаще всего делились с другими пользователями, оказалась песня «3-е сентября» Егора Крида и Михаила Шуфутинского. Речь идет о ремейке известного хита Шуфутинского.

В то же время главным «фрешменом», то есть новичком в индустрии, в 2022 году пользователи признали музыкального продюсера и битмейкера Aarne. Победу в номинации ему принес дебютный альбом AA LANGUAGE, в который вошли 15 фитов почти со всей современной хип-хоп-сценой: в записи есть треки с Big Baby Tape, FEDUK, MORGENSHTERN, SLAVA MARLOW и многими другими.

28 ноября журнал Time представил рейтинг из десяти лучших игр 2022 года. Первое место заняла God of War Ragnarok, вышедшая в ноябре для PlayStation.

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