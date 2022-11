Названы топ-10 игр по итогам 2022 года

Журнал Time 28 ноября опубликовал рейтинг из десяти лучших игр 2022 года. Первое место заняла God of War Ragnarok, вышедшая в ноябре для PlayStation.

В статье указывается, что God of War Ragnarok — это «то, к чему должны стремиться все приключенческие игры». Новинку назвали эпичной эмоциональной сагой, которая заслужила такое звание за счет профессионального повествования, сильных характеров и «душераздирающего» экшена.

На втором месте оказался экшен-РПГ Horizon Forbidden West, а на третьем — интерактивный квест The Quarry.

Кроме того, в топ-10 вошли Elden Ring, Stray, The Last of Us Part I, Sifu, Resident Evil Village: Shadows of Rose, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

«После многочисленных задержек и неудач из-за пандемии индустрия видеоигр в 2022 году наконец снова набирает обороты», — резюмируют авторы.

God of War Ragnarok — игра, разработанная компанией Santa Monica Studio и изданная Sony Interactive Entertainment. Релиз является прямым продолжением God of War, вышедшей в 2018 году.

В прошлом году The Time признал лучшей игрой года Metroid Dread.

23 ноября игра Elden Ring была названа лучшим релизом года по итогам церемонии Golden Joystick Awards – 2022. Отмечалось, что проект также был признан лучшим в таких номинациях, как «Визуальный дизайн», «Мультиплеер» и «Выбор критиков». Известно, что создатели игры — японская компания FromSoftware была признана лучшей студией.