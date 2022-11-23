Elden Ring признала лучшей игрой года по версии Golden Joystick Awards

Игра Elden Ring была признана лучшей игрой года по версии Golden Joystick Awards 2022.

Отмечается, что проект также был признан лучших в таких номинациях, как «визуальный дизайн», «мультиплеер» и «выбор критиков». Известно, что создатели игры, японская компания FromSoftware, была признана лучшей студией.

В борьбе за звание лучшей игры Elden Ring обошла God of War Ragnarok, Bayonetta 3 и Call of Duty: Modern Warfare II 2022 года.

Ранее, 16 ноября, польская игровая студия CD Projekt RED сообщила о том, что улучшенная версия игры «Ведьмак 3: Дикая охота» для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S выйдет 14 декабря 2022 года. Разработчик также добавил, что новая версия ожидается и на консолях прошлого поколения, в том числе на Nintendo Switch.