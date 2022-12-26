В Екатеринбурге женщина задушила двоих сыновей 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь
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- В Екатеринбурге женщина задушила двоих сыновей 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь
Жительница Екатеринбурга убила троих детей. Об этом 26 декабря сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией.
Он рассказал, что у женщины проблемы с психикой. В частности, она говорила родственникам, что в детей вселился дьявол.
Убиты два мальчика 10 и 15 лет, а также пятимесячная девочка. Об убийстве детей женщина написала в SMS родственникам, пишет сайт E1.
По данным официального представителя ГУ МВД региона, семья снимала квартиру в многоэтажке. Полицейские уже опрашивают владельца.
«Выясняется, не состояла ли на учете семья, устанавливаются причины проживания в съемной квартире и иные обстоятельства», — добавил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более малолетних»).
Кроме того, подозреваемой в убийстве троих детей проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.