Шах и банкомат: в РФ появился первый отечественный АТМ

В России появился первый банкомат отечественного производства, запущенный в эксплуатацию. Его спроектировал «Тинькофф», сообщили «Известиям» в банке. В других кредитных организациях российские АТМ пока не используются, но тестируются. Также после ухода американских производителей, с которыми работало большинство банков, финорганизации прорабатывают закупку устройств самообслуживания из Китая и Кореи. Поскольку срок работы банкоматов рассчитан на 5–7 лет, пока дефицита нет. Финорганизации успеют перейти на новые модели без потери качества клиентского опыта, полагают эксперты.

Первый отечественный

Отечественный банкомат спроектирован и собран в России, заявили «Известиям» в «Тинькофф», уточнив, что АТМ при этом состоит как из зарубежных, так и из российских комплектующих. В банке сообщили, что первое в серии устройство самообслуживания уже установлено в бизнес-центре «Водный», где находится основной офис кредитной организации. В ближайшие месяцы планируется запустить еще 1000 новых банкоматов.

АТМ создан на базе мощностей техническо-производственной компании БАНКОМ (компания вошла в экосистему «Тинькофф» весной 2022 года), уточнили в «Тинькофф».

Новая модель поддерживает все привычные клиентам сервисы: внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов, рассказал заместитель директора департамента платежных систем «Тинькофф» Павел Власов. Также банкомат оснащен современным ресайклинговым модулем (позволяет учитывать внесенные купюры таким образом, чтобы выдавать их же клиентам). АТМ позволяет работать с несколькими валютами.

Справка «Известий» Отечественный банкомат «Тинькофф» имеет название «Один» (слоган банка — «Он такой один»). До этого кредитная организация уже выпускала цифровой банкомат «Кеша», овальный банкомат «Пуля», а также серию арт-банкоматов с дизайном шедевров мировой живописи.

Сейчас крупные российские банки закупают банкоматы за рубежом, например, китайские GRG, а также корейские Nautilus Hyosung и т.п. При этом американские компании Diebold Nixdorf и NCR, с которыми ранее работало большинство банков, приостановили свою деятельность в России весной 2022 года.

Многие российские банки ранее уже озвучивали готовность диверсифицировать парк банкоматов в пользу отечественных, если они будут соответствовать их требованиям безопасности и технологичности.

Отечественные банкоматы российского производителя SAGA уже тестируются в ВТБ, сообщили «Известиям» в банке. Там отметили, что в течение 2023 года будут проверять соответствие этого устройства основным критериям выбора новых моделей — высокому уровню технологической базы и надежности. С 2023 года МТС Банк также планирует приобретение и установку устройств самообслуживания российского производителя SAGA, рассказал его представитель.

Кроме того, рассматривают возможность внедрения отечественных банкоматов в «Зените» и «Открытии».

— Ранее большую долю на российском рынке занимали банкоматы таких производителей, как NCR, Diebold Nixdorf, OKI. Однако банкоматы из Китая и Кореи уже значительно представлены на рынке и являются конкурентоспособными. Более того, ускоренными темпами продолжаются работы по созданию отечественных АТМ, поэтому дефицита банкоматов, которые доступны к закупке кредитными организациями, в ближайшее время не предвидится, — пояснили в РСХБ.

В МКБ заявили, что отдают предпочтение устройствам, произведенным в КНР, и активно работают с поставщиками. В банке «Хоум Кредит» рассматривают продукцию корейских производителей для замены стареющих ATM и техники, произведенной компаниями, ушедшими с российского рынка. В банке ДОМ.РФ лишь указали, что не испытывают дефицита устройств самообслуживания.

Время на обновление

По наиболее свежим данным ЦБ, с которыми ознакомились «Известия», с января по октябрь 2022 года в России число банкоматов сократилось на 12,2 тыс. — сейчас их число составляет 178,2 тыс. «Известия» направили запрос в регулятор об актуальности проблемы новых банкоматов в России.

Из-за западных санкций банкам стало сложнее менять АТМ западного производства, у которых закончился срок эксплуатации, а также их ремонтировать и обслуживать, отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Он добавил, что пока кредитные организации пользуются сделанными ранее запасами банкоматов и запчастей для них. При этом некоторые игроки уже сообщили, что планируют расширять использование банкоматов китайского производства.

Относительно российских устройств самообслуживания, пока сложно судить о том, насколько они будут востребованными, констатировал аналитик. Многое будет зависеть от их функциональности и цены, а также от шагов властей по стимулированию импортозамещения в этой сфере.

— При этом надо отметить, что отечественные банкоматы вряд ли будут российскими на 100%, по крайней мере в ближайшие несколько лет. На первых порах российской, вероятно, будет лишь механическая часть, тогда как запустить в нашей стране выпуск электронной «начинки» для банкоматов, скорее всего, не получится быстро, — подчеркнул эксперт.

Пока отечественные кредитные организации не испытывают особых сложностей из-за нехватки банкоматов, потому что срок их работы рассчитан на 5–7 лет, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он добавил, что техническое обслуживание сети банкоматов происходило собственными силами, поэтому сверхтрудностей у игроков нет.

По словам Алексея Войлукова, три российских производителя устройств самообслуживания уже работают над промышленным запуском собственных банкоматов, а их первые экземпляры тестируются российскими банками.

— Самая большая сложность в банкомате — это валидатор, выпуск которых пока в России не налажен. Но планируется запуск изготовления отечественных валидаторов через год, — уточнил вице-президент АБР.

Помимо западных АТМ на рынке есть и устройства из Китая, Японии, Южной Кореи, добавил Алексей Войлуков. В этих странах высокотехнологичные и многофункциональные банкоматы, однако нет гарантий, что поставщики внезапно не откажутся поставлять новые и обслуживать имеющиеся АТМ.