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Дело блогера Белоцерковской о фейках про ВС РФ направлено в суд

Генпрокуратура направила в суд дело блогера Белоцерковской о фейках про ВС России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Генеральная прокуратура направила в Басманный суд Москвы уголовное дело блогера Вероники Белоцерковской (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Вероники Белоцерковской), обвиняемой в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

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Он напомнил, что Белоцерковская скрылась от следствия и суда и сейчас находится за пределами РФ. Судебное разбирательство будет проходить заочно без ее участия.

«По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемой», — уточнил Иванов.

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Белоцерковскую 24 мая.

По данным следствия, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская разместила в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) три публикации, в которых содержалась заведомо ложная информация о бомбардировке российскими военнослужащими родильного дома в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче.

Блогер была объявлена в международный розыск. В соцсети у Белоцерковской почти 1 млн подписчиков.

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации 4 марта. В тот же день его подписал президент страны Владимир Путин. Как отмечалось ранее, закон нужен для защиты страны и граждан от потока недостоверной информации, которую распространяют информационные ресурсы, в том числе контролируемые из-за рубежа.

В Сети активно распространяются фейки на фоне спецоперации РФ, о которой президент страны объявил 24 февраля. Решение было принято из-за ухудшения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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