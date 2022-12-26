В Сбербанке сообщили о планах открыть филиал в Китае к концу 2023 года

К концу 2023 года Сбербанк планирует открыть филиал в Китае. Об этом 26 декабря заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

«Мы активны с ними (регулятором Китая. — Ред.) в коммуникациях, туда уехал огромнейший пакет документов. Китайский регулятор очень скрупулезно относится ко всем документам и запрашивает их в очень большом количестве», — сообщил Ведяхин на пресс-конференции.

По его словам, обычно такой процесс занимает до двух лет, однако компания постарается открыть филиал до конца следующего года.

О том, что Сбербанк рассчитывает открыть филиал в Китае, Ведяхин рассказывал «Известиям» еще 6 декабря. По его словам, сейчас у компании есть филиал в Индии и представительство в Китае.

Банк активно изучает вопрос, имеет ли смысл открывать представительство, филиал или офис в новых странах. Но в первую очередь надо понять, как меняется направление товаропотока, и следовать за ним, подчеркнул топ-менеджер.

По его словам, кредитную организацию интересует выход в страны Азии в широком понимании региона.