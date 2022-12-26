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На Эльбрусе восстановят самую высокогорную гостиницу СССР «Приют 11»

МЧС РФ: высокогорную гостиницу СССР «Приют 11» восстановят в 2024-2025 годах
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Фото: РИА Новости/Алексей Бойцов
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Некогда самую высокогорную гостиницу СССР «Приют 11» восстановят в 2024–2025 годах. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявили в пресс-службе МЧС России.

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Комплекс расположен на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии. Гостиницу восстановят с размещением на ее базе подразделения МЧС, что, как указали в ведомстве, позволит в кратчайшие сроки приступить к поисково-спасательным работам на южном склоне горы на высоте 4200 м.

«Документация будет готова до конца следующего года, сам «Приют 11» будет построен в 2024–2025 годах», — сообщили в пресс-службе МЧС «РИА Новости».

«Приют 11» был построен в 1939 году и в течение 60 лет был самой высокогорной гостиницей СССР и России. В 1998 года комплекс сгорел, в настоящее время здание полностью разобрано.

25 августа сообщалось, что правительство РФ субсидирует часть расходов российских объектов размещения на их восстановление и ремонт, а также на строительство новых отелей и гостиниц. План мероприятий по развитию туризма в России до 2035 года предполагает в том числе выделение единоразовых грантов заказчикам строительства или реконструкции гостиниц с номерным фондом от 50 до 120 номеров.

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