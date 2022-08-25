Правительство выделит субсидии на строительство и ремонт гостиниц

Правительство РФ субсидирует часть расходов российских объектов размещения на их восстановление и ремонт, а также на строительство новых отелей и гостиниц. Об этом пишет 25 августа газета «Деловой Петербург» со ссылкой на утвержденный кабмином план по мероприятий по развитию туризма в России до 2035 года.

Документ включает в себя более 65 мероприятий и содержит комплекс мер государственной поддержки отрасли. Один из пунктов предполагает выделение единоразовых грантов заказчикам строительства или реконструкции гостиниц с номерным фондом от 50 до 120 номеров.

Актуальность предлагаемой меры объяснила в беседе с изданием генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.

«Сейчас затраты на ремонт только одного самого бюджетного номера первой категории составят не менее $10 тыс. без учета общественных пространств и внедрения умных технологий. Уверена, что далеко не каждый объект может найти собственные средства на такой ремонт, а кредиты очень обременительны, срок окупаемости составляет 5–10 лет», — сказала она.

К декабрю 2024 года Ростуризм должен будет разработать постановление о выделении субсидий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Гостиницам добавят денег на ремонт».