Служба безопасности Израиля сообщила о предотвращении теракта

Служба общей безопасности Израиля «Шабак» пресекла деятельность террористической ячейки Газы, планировавшей крупный взрыв в Израиле. Об этом сообщило в понедельник, 26 декабря, издание Times of Israel.

«По данным «Шабак», план нападения был разработан террористическими группами «Комитеты народного сопротивления» и «Бригады мучеников Аль-Аксы» в секторе Газа. Бригады мучеников Аль-Аксы слабо связаны с партией ФАТХ президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, но также имеют членов в Газе», — говорится в материале.

Уточняется, что 14 декабря силы безопасности арестовали четырех палестинцев на Западном берегу за их причастность к заговору и изъяли взрывное устройство.

В конце ноября сообщалось, что в Израиле террорист попытался задавить молодую женщину. После намеренного наезда мужчина попытался скрыться, но был ранен при задержании и впоследствии скончался в больнице. По данным израильских СМИ, террористом оказался 45-летний палестинец, имеющий разрешение на работу.

23 ноября в Иерусалиме на автобусных остановках произошло два взрыва, пострадали 22 человека, один скончался.

Подобного рода терактов с применением бомб в стране не было с 2016 года. За жесткой реакцией израильских военных может последовать эскалация со стороны палестинцев — в Газе, по сообщениям СМИ, уже готовятся к масштабным столкновениям.