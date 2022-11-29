В Израиле террорист попытался задавить молодую женщину

Недалеко от еврейского поселения Кохав-Яаков, расположенного на Западном берегу реки Иордан, произошел теракт с использованием автомобиля — мужчина совершил наезд на 20-летнюю девушку. Об этом 29 ноября сообщает 13-й телеканал израильского телевидения.

По информации телеканала, девушка была госпитализирована с травмами средней степени тяжести. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

После намеренного наезда мужчина попытался скрыться, но был ранен при задержании и впоследствии скончался в больнице.

По данным израильских СМИ, террористом оказался 45-летний палестинец, имеющий разрешение на работу.

Армия обороны Израиля подтвердила данный инцидент, написав об этом на своей странице в Twitter. Там отметили, что в настоящее время устанавливаются все подробности случившегося.

Ранее спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд указал на изменившуюся динамику в регионе палестино-израильского конфликта, а также на смещение приоритетов государств на последствия конфликта на Украине. В итоге снизилось внимание государств к конфликту между Израилем и Палестиной.

23 ноября в Иерусалиме на автобусных остановках произошло два взрыва, пострадали 22 человека, один скончался. В настоящее время полиция дежурит во всех туристических местах Иерусалима.

Подобного рода терактов с применением бомб в стране не было с 2016 года. За жесткой реакцией израильских военных может последовать эскалация со стороны палестинцев — в Газе, по сообщениям СМИ, уже готовятся к масштабным столкновениям.