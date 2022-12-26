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Молдавская партия обвинила Санду в установлении диктатуры в стране

Партия развития и объединения Молдавии обвинила президента Санду в установлении диктатуры в стране
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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Президент Молдавии Майя Санду устанавливает диктатуру в стране и создает полицейское государство, говорится в заявлении Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) от 26 декабря.

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По их мнению, это говорит об отсутствии уважения к народу со стороны главы государства.

«Установление диктатуры и полицейского государства говорит о слабости и отсутствии элементарного уважения к народу, который избрал тебя два года назад, а также об издевательстве властей над конституцией и демократическими нормами», — говорится в сообщении.

Там указали, что Санду путем ограничения прав граждан и наделением безграничными полномочиями силовые органы пытается компенсировать неудачи в управлении государством.

В ПРОМ отметили, в Молдавии правящая партия «Действие и солидарность» продвигает законопроекты, которые позволят Службе информации и безопасности и другим силовым органам вести слежку за гражданами. Эти законопроекты являются попыткой «аннулировать» Молдавию как правовое государство, указали в партии.

«Призываем Майю Санду отказаться от этих очень опасных действий для граждан страны и вернуть власти в конституционное поле», — говорится в заявлении.

20 декабря представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) заблокировали трибуну городского собрания в Кишиневе в знак протеста против закрытия шести русскоязычных телеканалов. В ходе митинга активисты держали плакаты с лозунгами против цензуры и диктатуры.

18 декабря в молдавском городе Унген прошла очередная акция протеста, организованная ПСРМ, против политики действующей власти. Участники протеста выразили недовольство ухудшением ситуации в стране во всех сферах — экономической, социальной, политической, непрерывным ростом цен на продукты питания и услуги, давлением центральной власти на местные органы.

16 декабря власти Молдавии приостановили лицензию русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. В качестве причины принятого решения указывалось якобы недобросовестно освещение этими телеканалами информации о событиях в стране и на Украине.

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