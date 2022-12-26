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Водитель «ВАЗа» спровоцировал ДТП с пострадавшим на Ставрополье и скрылся

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В Кировском горокруге Ставропольского края водитель «ВАЗа» спровоцировал ДТП и скрылся, бросив пострадавшего пассажира. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в понедельник, 26 декабря.

Авария произошла в ночь на 26 декабря на 28-м км дороги Новопавловск – Зольская – Пятигорск. В ГИБДД полагают, что водитель ВАЗ-2114 превысил скорость, потерял управление и допустил съезд машины с проезжей части, после чего авто перевернулось.

В результате ДТП пострадал пассажир легковушки, им оказался 22-летний житель поселка Комсомолец. С переломом ключицы его госпитализировали.

Автомобилист с места происшествия скрылся, найти его пока не удалось, пишет NewsTracker. За оставление места аварии ему грозит лишение водительских прав. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

25 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил мужчину, после чего бросил машину и сбежал с места происшествия. Тело погибшего пешехода было найдено на крыше разбитого автомобиля каршеринга в Василеостровском районе.

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