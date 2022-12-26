В Петербурге задержали виновника смертельного ДТП с авто каршеринга

Водитель, сбивший пешехода на автомобиле каршеринга, был задержан в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Сотрудниками уголовного розыска совместно с нарядом Госавтоинспекции в квартире д. 6 по ул. Челюскина по подозрению в совершенном преступлении задержан 32-летний мужчина. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Виновником смертельного ДТП оказался инженер-конструктор одной из компаний. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он сбил пешехода, после чего бросил машину и сбежал с места происшествия.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ночью 24 декабря житель Василеостровского района обнаружил неподалеку от своего дома разбитый автомобиль, на крыше которого без движения лежал человек. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.