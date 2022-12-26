В Петербурге обнаружили тело мужчины на крыше разбитого авто

Тело мужчины было найдено на крыше разбитого автомобиля каршеринга в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. По данным «Известий», труп обнаружил местный житель ночью 24 декабря.

Очевидец сообщил о том, что неизвестный лежит без движения на арендованной машине. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Предполагается, что ранее автомобиль, на котором нашли тело, попал в ДТП. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее, 23 декабря, источник «Известий» сообщил, что в результате столкновения четырех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве опрокинулась машина каршеринга, два человека пострадали.