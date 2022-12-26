В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция сенатора Андрея Клишаса. Видеотрансляция
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- В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция сенатора Андрея Клишаса. Видеотрансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная планам работы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству на предстоящую весеннюю сессию. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
О ключевых законодательных инициативах рассказывает Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.