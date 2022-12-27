Правда и вложение

Достаточно очевидный тезис, который многие знают, но не руководствуются им в повседневной жизни: инвестировать нужно всегда, причем начинать стоит как можно раньше.

За 20 лет стабильных и грамотных вложений среднестатистический инвестор может увеличить свой капитал в 20 и более раз. 20 лет кажется большим сроком, но именно долгосрочные инвестиции приносят максимальную прибыль. Поэтому мыслить нужно «вдолгую», не привязываясь к конкретному периоду.

Желательно разработать стратегию, которой вы будете придерживаться в течение всей своей жизни: начать можно с первой же зарплаты. На этом этапе достаточно вкладывать всего 5% от дохода — это достаточно безболезненная сумма, которая в противном случае уйдет на не самые обязательные вещи. За счет эффекта сложного процента со временем произойдет магия, и в один прекрасный день вы проснетесь крайне обеспеченным человеком.

Тем не менее в сегодняшней ситуации многие россияне боятся инвестировать. Их можно понять — сложно предсказать, что будет с экономикой завтра. Однако грамотный подход к инвестициям, особенно в кризис, может принести немало дивидендов. Достаточно подойти к вопросу с холодной головой и составить портфель, который будет приносить доход в любой ситуации.

Рынок акций сейчас не будет самым оптимальным вложением средств. При этом если зарубежные бумаги еще можно рассматривать в качестве цели для вложения своих денег, то отечественный рынок стагнирует, не в последнюю очередь из-за санкционного давления. Да, стагнация — это не рецессия, это всего лишь медленное развитие. Тем не менее сложно спрогнозировать, что будет с рынком дальше, и есть высокий риск потерять деньги. Поэтому в текущей ситуации заполнять акциями более 10% портфеля крайне нежелательно, и предпочтение можно отдать зарубежным бумагам.

Покупка недвижимости сейчас также может оказаться не самым верным вложением. Это характерно не только для приграничных регионов, но и для крупных городов, где недвижимость стабильно росла в цене в предыдущие периоды. Некоторый отток населения снизил цены, и пока нет конкретных предпосылок для возобновления их стабильного роста.

Тем не менее недвижимость — это достаточно безрисковый актив, который хоть и не принесет больших доходов, но и не упадет в цене на 50%, как это может случиться с акциями. В стабильном портфеле доля недвижимости может составлять до 10%.

В последние годы многие инвесторы в качестве цели для вложения своих средств также выбирают криптовалюту. Однако события последних месяцев, в частности, крах крупной криптовалютной биржи FTX, подтверждают тезис о том, что «крипта» — неудачное средство для инвестиций. Во-первых, она крайне волатильна по сравнению с фиатными валютами, во-вторых — недостаточно регулируема. В связи с этим использовать ее как средство накопления сложно.

Куда же вложить свои средства, чтобы собрать стабильный и доходный портфель? В первую очередь стоит обратить внимание на облигации, как на корпоративные, так и на ОФЗ. Доходность облигаций зависит в первую очередь от ключевой ставки Банка России — сейчас это 7,5% годовых. К примеру, доходность ОФЗ сроком на 10 лет сейчас составляет порядка 10% — это гарантированный практически безрисковый доход.

Что касается корпоративных облигаций, то при принятии решения об их покупке стоит обращать внимание на индекс IFX-Cbonds. Это так называемый индекс слежения, который позволяет увидеть доходность инвестиций в российские корпоративные облигации за конкретный период времени. В текущей ситуации облигации могут стать стабильной основой инвестиционного дохода, из них можно составить до 60% портфеля.

Кроме того, стоит обратить внимание на достаточно новый инструмент для российского рынка — краудлендинг. По сути, это способ кредитования бизнеса населением через специализированные платформы. Риск потери средств есть, но он достаточно низок из-за того, что платформы крайне щепетильно подходят к выбору заемщиков — от этого зависят их доход и репутация. Тем не менее, так как инструмент всё еще достаточно новый и развивающийся, к нему нужно подходить с осторожностью и не стоит занимать им более 20% портфеля.

Таким образом, оптимальный сбалансированный портфель может выглядеть так: 60% — облигации, 20% — краудлендинг, 10% — недвижимость, и еще 10% — акции зарубежных стабильных компаний.

Инвестировать и зарабатывать на этом в кризис можно и нужно, главное — с умом подойти к составлению диверсифицированного портфеля.

Автор — генеральный директор краудлендинговой платформы JetLend

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