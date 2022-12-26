В Германии ищут драгоценности из Дрезденского музея

Полиция Германии продолжает поиск улик по делу об ограблении дрезденского музея «Зеленые своды», 20 водолазов обследовали дно канала в Берлине. Подробностей поисковой операции силовики не приводят. Громкое ограбление галереи произошло в 2019 году, передает телеканал «Известия». Из «Зеленых сводов» похитили ювелирные изделия XVIII столетия. Оценочная стоимость украденных драгоценностей — €113 млн. По мнению следствия, ограбление было тщательно спланировано. В 2020 году задержали шестерых подозреваемых. В 2022-м мужчины предстали перед судом, который продолжается до сих пор. 17 декабря этого года полиция сообщила о возвращении части коллекции. Вернули 31 предмет, драгоценности отправили на экспертизу.

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