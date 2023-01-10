Лучшие идеи подарков на 8 марта 2023 — мамам, женщинам и девочкам

Праздничный календарь весны для многих открывается Международным женским днем 8 Марта. Мужчины стремятся поздравить дам сердца, а также мам, подруг, сестер и коллег женского пола. Выбрать подарок и понять предпочтения женщины бывает непросто, поэтому «Известия» собрали лучшие идеи подарков в специальном материале.

Что подарить маме на 8 Марта в 2023 году

Как правило, в жизни каждого человека самая главная и любимая женщина — это мама. Для нее хочется выбрать особенный подарок, который будет напоминать о заботе и любви даже на расстоянии.

Повзрослевшие дети часто предпочитают дарить маме что-либо для домашнего уюта и хозяйства, ведь именно она является хранительницей семейного очага. Многие технические и функциональные новинки могут облегчить маме ее привычные домашние хлопоты. С уборкой поможет робот-пылесос, «умная» швабра, пароочиститель, магнитная щетка для окон. В готовке же пригодятся ручные овощерезки, электрогриль, таймер, тостер, мультитул, кулинарные щипцы, формы для выпечки.

Хорошей идеей будет позаботиться об отдыхе мамы, подарив ей кофеварку, заварочный чайник, массажную ванну для ног, махровый халат или плед с рукавами. Отличным аккомпанементом к такому подарку будет книга любимого автора, набор для вязания, картина по номерам или любые другие презенты для хобби.

Порадуют глаз вещи для домашнего декора и уюта: рамка с семейной фотографией, декоративный плед на диван, гирлянда с прищепками или шторы под интерьер.

Почувствовать себя любимой маме помогут подарки, нацеленные на уход за собой. Это могут быть набор кремов, массажная лейка для душа или даже сертификат в спа-салон. А чтобы удивить маму, можно подарить ей новые впечатления, вручив билет на концерт или абонемент на увлекательный мастер-класс.

Что подарить девушке на 8 Марта в 2023 году

Не менее усердно мужчины стараются угодить своей избраннице. Как правило, они выбирают подарки, чтобы побаловать возлюбленную. Традиционными подарками остаются цветы, сладости, но и тут можно проявить креативность. Некоторые компании делают оригинальные букеты из ягод и фруктов, а на игрушках можно распечатать принт с фотографией любимой.

Многое зависит от предпочтений и вкусов девушки или женщины. Представительницы прекрасного пола часто мечтают об украшениях, парфюме, аксессуарах, косметике, но важно не ошибиться с выбором и хорошо знать вкус своей дамы. На помощь в случае замешательства приходят подарочные карты магазинов.

Отличным подарком для любимой всегда будут совместные впечатления: поездка на выходные, парный абонемент в фитнес-зал или конная прогулка. Специализированные агентства предлагают самые разнообразные события — от рукодельных мастер-классов до экстремальных развлечений.

Что подарить девочке на 8 Марта в 2023 году

Обычно девочек начинают поздравлять с женским праздником с самого детства. Во многом юные принцессы стремятся быть похожи на старших — радуются детской косметике, красивым платьям, бижутерии. Редко какая маленькая девочка откажется от мягкой игрушки или любимых сладостей.

Но это справедливо не для всех маленьких женщин. Некоторые из них могут быть рады и условно мальчишеским подаркам — игрушечной машине, велосипеду, мячу или канцтоварам с изображением супергероя.

Многие девочки увлекаются творчеством и рукоделием, а магазины предоставляют огромный ассортимент для всевозможных хобби: наборы для изготовления мыла или свечей, скрапбукинг, вырезалки и раскраски, обучающие парикмахерские модели и другие товары, помогающие юной леди найти себя.

В феврале 2022 года «СберМаркет» и мессенджер Viber провели опрос и выяснили, что россияне предпочитают дарить к гендерным праздникам. Так, на 23 февраля большинство опрошенных женщин в РФ предпочитают дарить парфюмерию и косметические средства — так ответили 52,6% опрошенных. На втором месте — одежда и аксессуары (40,9%). В качестве подарка на День защитника Отечества оказались популярны съедобные или сладкие подарки (31,7%), полезные бытовые товары и товары для дома (29,8%). Также стало известно, что на покупку цветов 8 Марта 35,8% опрошенных мужчин обычно тратят от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.