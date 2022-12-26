СКР проводит проверку после ДТП с автобусом под Хабаровском

Ванинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Хабаровскому краю проводит проверку после ДТП с участием пассажирского автобуса. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Установлено, что 23 декабря на дороге Ванино — Советская Гавань пассажирский автобус попал в аварию с участием грузового автомобиля. Пострадали 10 человек, из них двое попали в реанимацию.

Следователи должны дать оценку действиям ответственных лиц по обеспечению безопасной перевозки пассажиров. Обстоятельства случившегося выясняются. По результатам проверки примут процессуальное решение, отмечает ИА AmurMedia.

Ранее, 16 декабря, сообщалось о ДТП на 178-м км трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Служебный автобус съехал в кювет и перевернулся. Погибли восемь вахтовиков. Рассматриваются несколько версий, в том числе из-за уснувшего водителя.