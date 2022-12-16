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Названа вероятная причина смертельного ДТП под Хабаровском

ДТП под Хабаровском могло произойти из-за уснувшего водителя автобуса
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Фото: ТАСС
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В расследовании причин ДТП с автобусом в Хабаровской области, произошедшей утром 16 декабря, по данным «Известий», есть несколько версий, в том числе уснувший водитель.

Водитель автобуса, восемь пассажиров которого погибли и больше 20 получили травмы, уверяет, что потерял управление на скользкой дороге. Существует и предположение, что шофер заснул, а подстраховать было некому, так как рейс он выполнял без напарника.

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О происшествии на 178-м км трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре стало известно ранее этим же днем. Служебный автобус съехал в кювет и перевернулся.

В СУ СК России по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Позже стало известно, что число погибших в результате ДТП достигло восьми человек.

Губернатор региона Михаил Дегтярев сообщил, что семьям погибших выплатят 1 млн рублей, пострадавшие получат по 500 тыс. рублей.

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