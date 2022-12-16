В результате ДТП с автобусом под Хабаровском четыре человека погибли и еще 17 пострадали
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- В результате ДТП с автобусом под Хабаровском четыре человека погибли и еще 17 пострадали
В результате ДТП с участием автобуса в Хабаровском крае четыре человека погибли и еще 17 пострадали. Об этом стало известно в пятницу, 16 декабря.
По нашим данным, авария произошла на 178-м километре трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Служебное транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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