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Расчеты «Бук-М3» остановили более 20 попыток атак ВСУ за месяц

Войска ПВО остановили более 20 попыток атак со стороны ВСУ по инфраструктуре и населению за месяц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» из состава подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных Сил (ВС) России продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции по защите Донбасса. Ко Дню войсковой ПВО Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевых задач российскими солдатами.

За месяц проведения спецоперации подразделения войсковой ПВО остановили в небе над южным участком проведения СВО более двадцати попыток нанесения преступных ударов по гражданской инфраструктуре и объектам мирного населения. Так, боевые расчеты установок ПВО ЮВО уничтожили самолеты, вертолеты и снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на дистанциях около 40 км, кроме того, своевременно обнаружили и уничтожили средства воздушного нападения противника на дальних подступах к охраняемым объектам.

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«Сейчас мы выполняем задачи по наблюдению за воздушной обстановкой нашего позиционного района, выявляем цели, которые являются либо нашими, либо не нашими. Если цель является не нашей, летит на близком направлении, то мы ее уничтожаем. Мы защищаем население, людей от воздушного нападения», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Купол».

Комплексы объединены в единую огневую систему, что позволяет в ходе боевого дежурства круглосуточно обнаруживать, сопровождать и уничтожать различные типы целей, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха позиций российских военных, а также важнейших административных и промышленных объектов освобожденных регионов.

«Нашим подразделением было уничтожено 10 целей типа HIMARS. Наш зенитно-ракетный комплекс зарекомендовал себя с лучшей стороны и на практике показал, что способен бороться со всеми типами летательных аппаратов, начиная от маленьких «беспилотников» и заканчивая большими болванками баллистических целей», — пояснил военнослужащий ВС РФ с позывным «Щит».

Ранее, 26 декабря, российские ПВО за время спецоперации по защите Донбасса уничтожили более 60% от всех потерь воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам генерал-лейтенанта, российские ПВО уничтожили более 160 самолетов и вертолетов, 3 тыс. беспилотных летательных аппаратов, более 1,7 тыс. ракет и реактивных снарядов.

Среди последних в том числе и снаряды от реактивных систем залпового огня HIMARS и ракет HARM.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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