Эксперт рассказал об экологическом наследстве России от СССР

В честь столетия со дня образования Советского Союза «Известия» разбирались, какое экологическое наследство Россия получила от СССР, как решает проблемы из прошлого и как развивает гражданские и общественные инициативы, появившиеся в те времена.

В первые полвека существования Советского Союза вопросы экологии его руководство волновали мало. Речь шла о выживании страны, о том, чтобы банально удовлетворить спрос на самое необходимое со стороны населения и экономики, заметил в беседе с «Известиями» профессор, академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Александр Соловьянов.

Родом из того периода — большинство действующих до сих пор крупнейших предприятий энергетической, металлургической, нефтеперерабатывающей, химической, атомной, легкой промышленности, машиностроения. Строились они в свое время практически без учета последствий для экологии. Последние десятилетия они проходили модернизацию, и ущерб, наносимый ими экологии, снижался, но не до конца.

«Сегодня в России проблема старых «грязных» заводов решена лишь отчасти, в особенности в сферах металлургии и нефтехимии. Мы знаем города, жители которых страдают из-за размещения рядом таких производств, — Челябинск, Магнитогорск, Красноярск, Иркутск, Норильск, Липецк и другие. Они вошли в федеральный проект «Чистый воздух», где сейчас 41 город», — сказал Соловьянов.

Одним из грустных наследий советских грандиозных проектов — усыхание Аральского моря. Оно началось в 1960-е годы из-за резкого роста производства хлопка. Для орошения посевов требовалось огромное количество воды. Ее брали из бассейнов рек Амударья и Сырдарья — основных источников воды Аральского моря.

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Стихийное следствие: какое экологическое наследство Россия получила от СССР