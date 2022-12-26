Эксперты предупредили о риске доступа мошенников к бытовым гаджетам

В 2020 году в Сети появилась фотография сидящей на унитазе женщины. Снимок сделал робот-пылесос, участвующий в программе тестирования и способный вести запись. Эксперты рассказали «Известиям», как гаджеты, призванные делать жизнь человека проще, могут навредить своему хозяину.

Чем больше в доме умных устройств, тем выше вероятность того, что одним из них воспользуются злоумышленники для доступа к другим гаджетам и личным данным, говорит в беседе с «Известиями» ведущий специалист лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игорь Михайлов.

— Через сеть взломанных устройств и роутера хакеры могут получить доступ к смартфону или компьютеру, где есть логины и пароли электронной почты, банковских сервисов и социальных сетей. В прошлом году число таких атак по всему миру превысило 1 млрд, — отметил собеседник.

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов добавляет, что некоторые производители не уделяют достаточно внимания безопасности и выпускают на рынок сырые продукты, в которых содержатся те или иные уязвимости, ошибки в коде или недоработки. Преступники могут использовать их, чтобы завладеть данными пользователей или организовывать слежку.

Известны случаи, когда злоумышленникам удавалось получить удаленный доступ к домашним камерам или видеоняням и пугать детей. К тому же хакеры используют умные устройства для организации атак: девайсы могут стать частью ботнета для майнинга криптовалюты или DDoS-атак, — рассказал Галов.

Чтобы защитить себя от киберпреступников и сливов данных, эксперты советуют соблюдать несколько правил. Во-первых, при выборе устройства стоит обращать внимание на репутацию производителя, политику конфиденциальности и отзывы.

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