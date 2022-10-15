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Плохая игра: как киберпреступники атакуют детские гаджеты

Что стоит проверить перед тем, как дать ребенку смартфон
Фото: Getty Images/Westend61
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Дети более уязвимы перед киберпреступностью, чем взрослые: они не понимают рисков, связанных с разглашением личной информации, загрузкой неизвестных приложений или игр-двойников. В результате на их устройства попадают вирусы и нежелательное рекламное ПО. Как защитить ребенка — в материале «Известий».

Экранные риски

По данным опроса «Лаборатории Касперского», 15% детей сталкивались с телефонным мошенничеством, столько же — с онлайн-мошенничеством. У 13% оказывались взломаны аккаунты в каком-либо из сервисов, например, в социальных сетях или онлайн-магазине. Это далеко не полный перечень возможных угроз, отмечает руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко. В силу возраста некоторые дети могут быть более доверчивыми и менее критично относиться к той информации, которую встречают в Сети.

Плохая игра
касперский лаборатория
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Согласно исследованию международного аналитического центра DQ Institute, 6 из 10 детей в возрасте 8–12 лет подвергаются в интернете различным киберрискам. Кроме того, каждый второй ребенок имеет дело с киберзапугиванием и почти каждый третий — с другими угрозами, такими как фишинг или взлом.

В организации отмечают, что дети в странах с наименьшим присутствием в интернете меньше всего подвержены киберугрозам или запугиванию. Низкий уровень онлайн-рисков отмечается в Японии, далее идут Италия, Испания, Эквадор и Индия. Напротив, Таиланд оценивается как страна с самым большим количеством киберугроз для детей. За ним следуют Филиппины и Турция. Дети в Колумбии и Мексике реже становятся жертвами киберзапугивания или фишинга, но считается, что они также живут в государствах с высоким уровнем онлайн-инцидентов.

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Дети, так же как и взрослые, рискуют столкнуться с «традиционными» киберугрозами: скамом, вредоносными программами, взломами. Злоумышленники могут использовать в своих схемах контент, который близок детям, например, онлайн- и мобильные игры, подчеркнул Андрей Сиденко.

— По нашим данным, число атак на мобильных пользователей, когда злоумышленники мимикрировали под популярную среди детей игру Brawl Stars, увеличилось в 1,5 раза в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, а под Roblox — почти в четыре раза, — говорит эксперт «Лаборатории Касперского». — Вредоносное и нежелательное рекламное ПО, которое распространяется под видом этих и других игр, маскируется в основном под читы и моды — дополнения к играм.

Это не единственный пример контента, который могут использовать злоумышленники. Они способны завлекать юных пользователей на скам-сайты щедрыми акциями и розыгрышами, писать им якобы от имени знакомых или родных и не только, добавляет Сиденко.

Плохая игра
планшет диван ребенок
Фото: TASS/DPA/Carmen Jaspersen

Также злоумышленники могут воспользоваться методами фишинга, считает руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев. По его словам, возможна и потенциальная разведка для атаки на родителей.

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Кроме того, в гаджеты детей нередко подселяют вирусы, с помощью которых злоумышленники атакуют финансовые счета взрослых и выясняют данные их банковских карт, предупредил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

— Бывает, что пугают самого ребенка — например, с помощью бесплатных игр на его телефон устанавливают вирус, который генерирует всплывающие сообщения с требованием заплатить штраф или перевести деньги для разблокировки устройства, — рассказывает эксперт.

Риски конкретно для детей — это буллинг, травля, распространенная в социальных сетях, групповых чатах, в играх. Как и взрослые, ощутив в интернете относительную анонимность, дети начинают вести себя более агрессивно по отношению друг к другу, говорит начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.

Еще одна специфическая проблема — распространение сексуализированного контента. По словам эксперта, чаще всего это инициируют сами подростки.

— Они могут обмениваться интимным контентом друг с другом добровольно в силу особенностей возраста. А в случае разлада отношений такой контент может оказаться в Сети, например, в результате мести, — говорит он.

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Как обезопасить ребенка

Запрещать детям пользоваться интернетом или играть в игры не выход, убежден Андрей Сиденко. Для их защиты в Сети следует сочетать технические и нетехнические методы. К первым относятся специальные защитные решения (антивирусы), программы родительского контроля, определители номеров. К нетехническим — постоянное повышение цифровой грамотности.

Стоит начать с оценки того, как именно ребенок использует гаджет: какие сайты посещает, заходит в соцсети самостоятельно или доступ предоставляют родители. Лучше быть в курсе всех приложений, которые загружает ребенок.

Расскажите детям, что когда они общаются с кем-то в интернете, то не должны отправлять личную информацию, такую ​​​​как свое имя, адрес или номер телефона. Научите детей тому, что можно сказать «нет», когда их просят поделиться данными о себе.

Плохая игра
дети планшет
Фото: TASS/imago/photothek/Janine Schmitz
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Следует убедиться, что пароли от сайтов, которыми пользуется ребенок, надежные, часто меняются и не повторяются. Если произошла утечка пароля от электронной почты или игровой платформы, помогите немедленно изменить его.

Также при создании аккаунта в экосистеме Google можно указать, насколько сильно поисковик будет фильтровать выдачу контента, говорит Алексей Дрозд. В социальных сетях можно ограничить видимость страницы для тех, кто не входит в список друзей. Помимо этого, в ряде сервисов можно настроить гибкий доступ к интернету, разрешить или запретить только определенные сайты. Некоторые интернет-провайдеры сами предлагают подобную услугу в качестве дополнительной функции.

— Мы проводили опрос среди профессиональных ИБ-специалистов, и даже среди них нет единства, что считать правильной защитой детей, — отмечает Алексей Дрозд.

По его мнению, каждый родитель должен сам решать, нужно ли и до какого возраста ограждать детей от лишних контактов в интернете.

Плохая игра
телефоны девушки соцсети
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Самое главное — это доверительные отношения. Ни одна двухфакторная аутентификация не обезопасит вашего ребенка и вас так, как прямой и откровенный разговор, — считает директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов. — Если говорить об элементарных мерах безопасности, то не стоит давать ребенку играть на устройстве, где сохранены пароли к важным учетным записям. Также можно установить двухфакторную защиту к банковской карте.

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