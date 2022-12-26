Одним глазком: робот-пылесос заснял хозяйку в туалете и «слил» ее фото

Робот-пылесос сфотографировал женщину, сидящую на унитазе, а затем ее снимок появился в Сети. В «сливе» обвинили сотрудников компании, занимавшихся маркировкой данных, снятых гаджетами для улучшения их работы. Могут ли умные устройства шпионить за своими хозяевами и как это происходит — выясняли «Известия».

Фото с пылесоса

По данным портала MIT Technology Review, фотографию опубликовали еще в 2020 году на одном из венесуэльских форумов. Кроме нее, там были снимки других владельцев техники и их детей. Кадры были сделаны пылесосом iRobot Roomba J7, а затем их слили сотрудники фирмы, проводившей маркировку фото- и видеоданных для обучения искусственного интеллекта.

В iRobot рассказали, что съемку действительно произвел их робот, но не обычная модель, а модифицированная, которой никогда не было в продаже. Кадры сделали пылесосы, участвовавшие в программе тестирования, а их владельцы (сотрудники компании или волонтеры) знали, что устройство может вести запись, и получали за это вознаграждение.

Тестовые роботы содержат программные и аппаратные особенности, которыми не оснащена ни одна из моделей, предназначенных для потребителей, пояснили в iRobot. Однако там не стали отрицать, что и обычные устройства собирают некоторые данные и конфиденциально отправляют их для анализа. Это нужно для того, чтобы улучшать работу роботов и качество уборки.

Одним глазком Фото: REUTERS/Jason Lee

Генеральный директор Колин Энгл заверил, что его компания разорвет отношения с Scale AI, сотрудники которой подписывали бумаги о неразглашении данных, и примет меры, чтобы предотвратить подобные утечки в будущем.

Американская iRobot была основана в 1990 году и поначалу специализировалась на военных роботах — некоторые из них применялись в ходе боевых действий, помогали искать мины под водой или участвовали в тушении пожаров. В 2002 году она начала выпускать роботы-пылесосы, быстро ставшие популярными.

В 2016 году компания отказалась от производства военных роботов, чтобы сосредоточиться на товарах для дома, которые начали приносить ей больше прибыли. К 2020 году iRobot продала более 30 млн своих знаменитых пылесосов Roomba, а два года спустя компанию за $1,7 млрд приобрела Amazon, решившая активнее развивать потребительскую робототехнику.

Умные гаджеты

Пользователи техники — от смартфонов до стиральных машин — постоянно соглашаются на мониторинг собственных данных. Роботы-пылесосы получают доступ к огромному количеству информации благодаря мощным датчикам, камерам и искусственному интеллекту. К тому же они могут беспрепятственно ездить по всему дому, попадая в любые места и снимая всё что угодно.

Одним глазком Фото: flickr.com/The Best Review

Умные пылесосы появились на рынке в 2001 году — тогда они были проще, чем сегодня. Первой в продажу поступила шведская модель Electrolux Trilobite: в ней использовались ультразвуковые датчики для обнаружения стен и составления схемы уборки, а дополнительные датчики ударов по бокам и внизу помогали роботу избежать столкновения с предметами или падения с лестницы. Но они часто давали сбои, из-за чего пылесос пропускал участки пола, и многие хозяйки оставались недовольны уборкой.

Год спустя iRobot выпустила Roomba первого поколения, где использовались похожие датчики удара и поворота. Он был дешевле конкурента, поэтому стал первым коммерчески успешным роботом-пылесосом.

Сегодня продвинутые модели оснащены компьютерным зрением, которое зависит от камер высокой четкости. По данным экспертов MIT Technology Review, многие компании используют для этого хорошие фронтальные камеры. Это помогает устройствам «видеть» мебель в комнате и провода на полу, чтобы успешно объезжать их.

Чтобы компьютерное зрение в роботах-пылесосах работало качественно, одних камер недостаточно: производителям необходимо обучать их на разнообразных наборах данных. В некоторых компаниях большая часть изображений поступает из реальных домов, где живут сотрудники либо волонтеры, участвующие в программе тестирования.

Другие утверждают, что производят изображения в своих лабораториях или работают со сторонними поставщиками в Китае, которых специально просят снимать различные предметы на полу.

Одним глазком Фото: flickr.com/HS You

Так или иначе, большинство компаний — производителей роботов-пылесосов заявили, что не используют данные клиентов для обучения своих алгоритмов. Беспокоиться, казалось бы, не о чем — но так ли это?

Взломы и «сливы»

Чем больше в доме умных устройств, тем выше вероятность того, что одним из них воспользуются злоумышленники для доступа к другим гаджетам и личным данным , говорит в беседе с «Известиями» ведущий специалист лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игорь Михайлов.

— Через сеть взломанных устройств и роутера хакеры могут получить доступ к смартфону или компьютеру, где есть логины и пароли электронной почты, банковских сервисов и социальных сетей. В прошлом году число таких атак по всему миру превысило 1 млрд, — отметил собеседник.

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов добавляет, что некоторые производители не уделяют достаточно внимания безопасности и выпускают на рынок сырые продукты, в которых содержатся те или иные уязвимости, ошибки в коде или недоработки. Преступники могут использовать их, чтобы завладеть данными пользователей или организовывать слежку.

Одним глазком Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

— Известны случаи, когда злоумышленникам удавалось получить удаленный доступ к домашним камерам или видеоняням и пугать детей. К тому же хакеры используют умные устройства для организации атак: девайсы могут стать частью ботнета для майнинга криптовалюты или DDoS-атак, — рассказал Галов.

Как же понять, что устройство не занимается своим делом, а «подсматривает» за хозяевами. По утверждению Игоря Михайлова, догадаться можно по странной активности гаджета. Например, у него может неожиданно загореться световой сигнал о работе камеры или резко повыситься потребление трафика — иногда это говорит о его компрометации третьими лицами.

Способы защиты

Чтобы защитить себя от киберпреступников и сливов данных, эксперты советуют соблюдать несколько правил. Во-первых, при выборе устройства стоит обращать внимание на репутацию производителя, политику конфиденциальности и отзывы.

— Приложения для управления умными гаджетами нужно скачивать только из доверенных источников. Также необходимо проверять разрешения: например, приложению для управления роботом-пылесосом вряд ли понадобится отправка SMS и доступ к списку контактов. Наконец, смените пароли, установленные производителем по умолчанию, — посоветовал Игорь Михайлов.

Одним глазком Фото: flickr.com/Marco Verch Professional Photographer

Дмитрий Галов рекомендует изучить пользовательское соглашение — в нем прописано, какие данные может собирать устройство, как компания их обрабатывает и хранит. Также важно учесть, что многие умные гаджеты управляются со смартфонов, поэтому стоит следить за их безопасностью тоже.

Юридическая сторона

Как объяснил «Известиям» ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин, фотографирование человека без его согласия может рассматриваться как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни в виде незаконного собирания сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну».

В России такое преступление наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными, исправительными или принудительными работами на разные сроки, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Публикация подобных фотографий также может рассматриваться как нарушение неприкосновенности частной жизни, но в виде распространения соответствующих сведений. Ответственность за это предусмотрена той же нормой УК РФ.

Если человек совершает преступление с использованием служебного положения, наказание будет еще строже: вплоть до штрафа в размере до 300 тыс. рублей и лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Одним глазком Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Если в Сети окажутся подобные фото россиянина, он может обратиться в Следственный комитет с просьбой о возбуждении уголовного дела. А когда будет установлен подозреваемый — предъявить ему требования о компенсации причиненного морального вреда, — говорит Телегин.

Впрочем, нельзя исключить ситуацию, когда даже при наличии признаков преступления окончательный вывод о виновности человека сделать невозможно. Например, в истории, когда робот-пылесос сфотографировал женщину в туалете, тайна ее частной жизни юридически была нарушена. Но для привлечения разработчика гаджета к ответственности нужно будет доказать наличие умысла того, что робот делал снимки потерпевшей без ее согласия и в ситуациях, когда нарушается тайна ее частной жизни.