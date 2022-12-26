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Военный эксперт оценил характеристики новых ракет для РСЗО «Торнадо-C»

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Фото: НПО «Сплав»
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Как рассказали «Известиям» в военном ведомстве, разработка новой линейки боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» завершена — ракеты уже поставляются в войска. По своим техническим характеристикам «Торнадо-С» превосходит пресловутые HIMARS, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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«У них выше дальность стрельбы, мощнее боевая часть и больше вариантов ракет. Задача «Торнадо» — работа по важнейшим целям как в тактической, так и в оперативной глубине обороны, на дальностях, что находятся вне зоны досягаемости ствольной артиллерии. Надо продолжать насыщать войска такими системами, чтобы даже командир дивизии мог оперативно «заказать» удар в интересах своего соединения на максимальную глубину», — сказал эксперт.

Даже в базовой версии снаряды «Торнадо-С» могут лететь больше чем на 100 км, одной только дальности сегодня недостаточно.

В конце июля 2020 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказывал о разработке для «Торнадо-С» двух новых управляемых снарядов с дальностью свыше 100 км. С их помощью установка одним залпом способна поражать сразу несколько целей, находящихся во многих километрах друг от друга. По его словам, точность по сравнению с РСЗО «Смерч» выросла в 15–20 раз, что позволяет использовать их даже против малоразмерных объектов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Унесенные «Торнадо»: системы залпового огня получили сверхточные ракеты

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