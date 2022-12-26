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Россияне рассказали о самом желанном подарке на Новый год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Почти половина россиян назвали деньги лучшим подарком на Новый год, следом они также предпочитают получить на праздник полезные в быту вещи. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-платформы Webbankir, которые есть в распоряжении «Известий».

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«Почти половина респондентов (48,5%) считает лучшим подарком деньги. На втором месте по популярности со значительным отрывом оказались полезные в быту вещи для дома. Их выбрали 21,4% респондентов. Около 17,6% опрошенных назвали наиболее подходящим сюрпризом на Новый год ювелирные украшения, а 15% — электронный гаджет. Замыкает пятерку самых ожидаемых подарков турпоездка с показателем 10,8%», — говорится в исследовании.

Значительно проигрывают в пожелании россиян одежда и аксессуары (6,2%), товары для хобби (5,7%), подарки в виде образовательных услуг (4,7%) и развлечений (2,7%). Последние позиции в опросе заняли цветы (2,6%), а также алкоголь и продуктовые наборы (по 2,2% соответственно).

Ситуацию оценили аналитики и социологи: люди действительно стали чаще отказываться от активного потребления в пользу экономии. Тем не менее предпочтение более практичных подарков исходит не столько от тяжелой экономической ситуации, сколько от рационального подхода к празднованию и зрелости общества. Эксперты финансовой платформы Webbankir провели опрос среди 1,5 тыс. респондентов от 18 лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Расчет-фактура: какие подарки россияне хотят получить на Новый год

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