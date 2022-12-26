Водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате наезда автомобиля пострадали две женщины. В распоряжении «Известий» оказалось видео момента ДТП.

На кадрах видно, что водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора на пересечении 26-й линии и Большого проспекта Васильевского острова. Одна пострадавшая попала под колеса, когда переходила через дорогу в установленном месте. После этого автомобиль вылетел на тротуар, где сбил другую женщину.

Как 25 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее, 23 декабря, стало известно, что на правобережье Красноярска автобус сбил мужчину, который переходил дорогу. В результате ДТП 62-летний пешеход получил различные травмы и был госпитализирован. В отношении водителя было возбуждено дело по ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).