Винник рассказал о своих проблемах со здоровьем после тюрьмы США

У россиянина Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денег через криптобиржу ВТС-е, начались проблемы со зрением, желудком, а также частые головные боли. Об этом он рассказал в интервью «Известиям», находясь в тюрьме Сан-Франциско.

«От такой еды, которой нас здесь кормят, конечно, появляются проблемы — идет и на глаза, и на желудок. Потому что такую пищу просто невозможно выдержать человеку. Так что я за время, что здесь провел, стал хуже видеть, у меня начал болеть желудок», — поделился Винник, добавив, что также стала часто болеть голова.

При этом в тюрьме нет бесплатного доступа к медикаментам, заключенным приходится покупать лекарства самим.

Россиянин был задержан в июле 2017 года во время семейного отдыха в Греции по запросу США. Ему предъявили обвинения в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которая ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства. При этом экстрадицию Винника запросили также Франция и Россия. На родине его обвиняют в хищении свыше 600 тыс. рублей, а также в мошенничестве на 750 млн рублей.

В январе 2020 года Греция, где Александр находился в тюрьме без судебного приговора 30 месяцев, экстрадировала его во Францию. Там его оправдали по 19 обвинениям, в том числе в использовании вредоносного ПО для кибератак.

Однако в декабре 2020 года исправительный суд Парижа приговорил его к пятилетнему сроку за отмывание денег. В августе 2022-го Винника экстрадировали в США. Сейчас он ожидает судебного решения в тюрьме Санта-Рита в Калифорнии.

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