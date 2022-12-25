В Канаде 53 человека пострадали в аварии с автобусом
В результате аварии с автобусом в Канаде пострадали 53 человека. Об этом 24 декабря сообщил телеканал CTV News.
ДТП произошло на юге провинции Британская Колумбия, на шоссе между городами Мерритт и Келовна.
Пострадавшие были размещены в местные больницы. Управление здравоохранения внутренних дел объявило «оранжевый» уровень готовности, который обычно объявляется при стихийных бедствиях.
О причинах аварии не сообщается, однако на фотографиях с места ДТП видно, что дорогу засыпало снегом и сковало льдом.
Днем ранее сообщалось, что в США произошло массовое ДТП с участием по меньшей мере 46 машин. Авария случилась на автомагистрали Огайо в округе Эри. Спровоцировать ЧП могла сильнейшая метель, обрушившаяся на штат. По данным полиции, три человека погибли, кроме того, есть раненые.