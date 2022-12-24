В США из-за метели столкнулись 46 автомобилей

В США произошло массовое ДТП с участием по меньшей мере 46 машин. Авария случилась на автомагистрали Огайо в округе Эри, передает телеканал «Известия». По данным полиции, три человека погибли, кроме того, есть раненые. Людей с места происшествия эвакуируют на автобусах. Спровоцировать ЧП могла сильнейшая метель, обрушившаяся на штат Огайо. Жителей просят быть внимательными и не садиться за руль без острой необходимости.

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