Кириенко рассказал, что является гарантией победы России в СВО

Гарантией победы России в специальной военной операции по защите Донбасса является единство народов, когда люди разных национальностей и вероисповеданий в одних окопах защищают общую Родину. Об этом 25 декабря заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе посещения Российского университета спецназа в Гудермесе.

Там Кириенко, глава Чечни Рамзан Кадыров и зампред правительства РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев пообщались с добровольцами Российского союза боевых искусств (РСБИ) «Союз». Около 100 человек из РСБИ прошли обучение для отправки в зону спецоперации. В отряд вошли спортсмены всей страны.

«Я хочу главное сказать, что сегодня люди разных национальностей, разного вероисповедания, и русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры, — люди разных национальностей нашей большой страны в одних окопах защищают одну единую Родину — родину Россию», — сказал он.

Люди разных религий обращаются в молитвах к разным богам, но молятся за одну общую победу.

«Это гарантия того, что мы победим», — подчеркнул он.

Российский университет спецназа — это высокопрофессиональная и очень хорошо организованная система качественной подготовки бойцов, заключил Кириенко.

Кадыров, в свою очередь, отметил, что прошедшие в Гудермесе подготовку добровольцы помогают всем структурам в зоне проведения спецоперации.

«Столько у нас патриотов, я горд за нашу страну, за наш народ. И мы, как сказал Сергей Владиленович (Кириенко), победим. Мы одна большая семья», — добавил чеченский лидер.

Трутнев указал, что аналогичные центры подготовки спецназа будут созданы в других регионах страны.

Ранее, 2 декабря, Кириенко заявил, что высшая миссия для бойца — возможность встать на защиту своего народа и своей страны.

О том, что более 90 добровольцев РСБИ отправятся в зону проведения спецоперации, в тот же день сообщил Трутнев. Он отметил, что подготовку бойцы пройдут в военном центре в Гудермесе.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

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