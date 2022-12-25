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Скульптор в Индии создал гигантскую фигуру Санта-Клауса из песка и помидоров

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Фото: twitter.com
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Индийский художник и скульптор Сударсан Паттнаик представил публике огромную фигуру Санта-Клауса из песка и помидоров. Скульптура шириной 18,2 м и высотой 8,2 м появилась на пляже в районе города Гопалпур на востоке страны.

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«Помидоровый Санта — самая большая в мире инсталляция Санта-Клауса из помидоров и песка, из 1,5 т помидоров на пляже Гопалпур в Одише», — написал он в Twitter 25 декабря.

Паттнаик представил Санта-Клауса лежащим на пляже и «загорающим». По словам автора скульптуры, ему помогали в работе 15 учеников.

«Счастливого Рождества-2022», — подписал он фотографию.

Как напоминает телеканал NDTV, всемирно известный художник на протяжении многих лет создает скульптуры из песка на самые разные темы. Некоторые из его фигур занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

В декабре Паттнаик создал на песке логотип председательства Индии на G20.

Накануне упряжка волшебных оленей Санта-Клауса, который в канун католического Рождества развозит подарки детям по всему миру, пролетела над Москвой. Как сообщило Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), волшебник около 22:17 мск находился над российской столицей.

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