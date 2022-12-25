Упряжка с оленями Санта-Клауса пролетела над Москвой

Упряжка волшебных оленей Санта-Клауса, который в канун Рождества развозит подарки детям по всему миру, пролетела над Москвой. Об этом сообщило 24 декабря Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

За перемещением можно наблюдать в режиме реального времени на сайте командования, согласно которому около 22:17 по мск Санта пролетал над Москвой.

К настоящему моменту, по подсчетам NORAD, Санта раздал почти 3 млрд подарков.

Ранее в этот день Санта-Клаус начал 67-е путешествие по миру, чтобы поздравить всех c Рождеством. Первыми подарки традиционно получают дети в Австралии и Новой Зеландии, затем Санта-Клаус отправляется в Азию, Россию, Африку, Европу, Латинскую и Северную Америку.

В 1955 году один из крупных торговых центров США разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу, но в цифрах была ошибка, и на звонки отвечал оператор горячей линии континентального командования ПВО США (предшественника NORAD).

В итоге был запущен проект «NORAD следит за Сантой».

В настоящее время 24 декабря ВВС в Колорадо становятся центром слежения за передвижением Санта-Клауса. Военные используют четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные «Санта-камеры», видео с которых есть на YouTube.

Считается, что они реагируют на тепловое излучение, исходящее от красного носа оленя Рудольфа — вожака оленей Санты.