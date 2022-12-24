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Мир
Санта-Клаус отправился в 67-е путешествие по миру

Санта-Клаус отправился в 67-е путешествие по миру

Командование NORAD сообщило, что Санта-Клаус начал 67-й тур по миру, чтобы поздравить детей с Рождеством
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Фото: Global Look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
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Санта-Клаус в субботу начал 67-е путешествие по миру, чтобы поздравить всех c католическим Рождеством, он уже посетил Новую Зеландию. Об этом 24 декабря на своей странице в Twitter сообщило объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

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Как отмечается в сообщении, Санта-Клаус в ходе рождественского тура будет вручать подарки.

За передвижениями Санты следят американские и канадские военные, полет волшебника можно отслеживать в режиме реального времени на сайте www.noradsanta.org и в соцсетях командования.

В 1955 году один из крупных торговых центров США разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу, но в цифрах была ошибка и на звонки отвечал оператор горячей линии континентального командования ПВО США (предшественника NORAD).

В итоге был запущен проект «NORAD следит за Сантой».

В настоящее время 24 декабря ВВС в Колорадо становятся центром слежения за передвижением Санта-Клауса. Военные используют четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные «Санта-камеры», видео с которых есть на YouTube.
Считается, что они реагируют на тепловое излучение, исходящее от красного носа оленя Рудольфа — вожака оленей Санты.

Первыми подарки традиционно получают дети в Австралии и Новой Зеландии, затем Санта-Клаус отправляется в Азию, Россию, Африку, Европу, Латинскую и Северную Америку.

В прошлом году, по подсчетам NORAD, Санта раздал несколько миллиардов подарков.

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