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Упряжка с оленями Санта-Клауса пролетела над Москвой

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Упряжка волшебных оленей Санта-Клауса, который в канун Рождества развозит подарки детям по всему миру, недавно пролетела над Москвой. Об этом сообщило 24 декабря Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«Санта-Клаус прилетел в Москву около 14:15 по времени Оттавы (22:15 мск)», — написало командование на странице в Twitter.

Ранее радары фиксировали появление волшебных саней на Курильских островах, в городах Сибири, Урала и Поволжья, а также в Австралии, Японии, Китае, Казахстане, Индии, странах Африки и Ближнего Востока. .

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К настоящему моменту, по подсчетам NORAD, Санта раздал уже более 3 млрд подарков.

Ранее в пятницу сообщалось, что президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден навестили детей, которые находятся в Детской национальной больнице в рождественские каникулы из-за слабого здоровья.

Чтобы развлечь ребят, американский лидер позвонил в Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и навел справки о том, где находится Санта-Клаус. Ему сообщили, что тот пролетает над Туркменией.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки каждый год начинает «отслеживать» перемещения Санта-Клауса и его упряжки по миру. Первыми подарки традиционно получают дети в Австралии и Новой Зеландии, затем Санта-Клаус отправляется в Азию, Россию, Африку, Европу, Латинскую и Северную Америку.

Командование в этом году празднует 66-ю годовщину отслеживания путешествия Санты по всему миру, сообщается на сайте ведомства. Для наблюдения используются 47 радаров, размещенных в северных и восточных районах двух стран, а также спутники, оснащенные инфракрасными датчиками. Считается, что они реагируют на тепловое излучение, исходящее от красного носа оленя Рудольфа — вожака оленей Санты.

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