Упряжка с оленями Санта-Клауса пролетела над Москвой

Упряжка волшебных оленей Санта-Клауса, который в канун Рождества развозит подарки детям по всему миру, недавно пролетела над Москвой. Об этом сообщило 24 декабря Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«Санта-Клаус прилетел в Москву около 14:15 по времени Оттавы (22:15 мск)», — написало командование на странице в Twitter.

Santa has made it to Moscow, Russia! To follow along with the Santa Tracker visit https://t.co/NgHFVneAuihttps://t.co/DNTQCZtmB5 pic.twitter.com/X8qR2WhCed