Байден навестил детей в национальной больнице перед Рождеством

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден навестили детей, которые находятся в Детской национальной больнице в рождественские каникулы из-за слабого здоровья. Об этом сообщает в пятницу, 24 декабря ABC News.

Отмечается, что для первой леди визит к детям стал уже традиционным, а Байден присоединился к ней в первый раз.

Так, чтобы развлечь ребят, американский лидер позвонил в Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и навел справки о том, где находится Санта-Клаус. Ему сообщили, что тот пролетает над Туркменией.



Как сообщает издание, чета Байденов поговорила с группой детей, которые делали фонарики своими руками, и спросили у каждого, что они нарисовали на поделках. Некоторые их малышей рисовали семью или снеговиков.

Дети также рассказали Байдену, что хотят получить на Рождество: одному хотелось пианино, второму приставку Nintendo, а девочка Пенелопа сказала, что, с точки зрения ее папы, она будет рада любому подарку.

Байден также показал фотографии своей новой собаки по кличке Командир, которая появилась в семье накануне.

Затем президент и первая леди сели перед рождественской елкой в ​​больнице, и Джилл Байден прочитала детям «Ночь Олафа перед Рождеством». Трансляция ее чтения велась сотням детей в их палатах.

Ежегодная традиция посещения больницы первой леди восходит к Бесс Трумэн, супруге 33-го главы Белого дома Гарри Трумэна, которая навещала детей в период его президентства в 1945-1953 годах.

Ранее в этот день в России пятьдесят московских спасателей в образе Дедов Морозов высадился на крыше Морозовской детской больницы. С помощью альпинистского снаряжения они спустились вниз и заглянули в окна палат, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. С пожарных подъемников ребят приветствовали Снегурочки – их роли исполнили 10 психологов столичного Пожарно-спасательного центра.