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Исследователи назвали полезную для здоровья глаз ягоду

Исследователи Калифорнийского университета выявили полезные свойства ягод годжи для здоровья глаз
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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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Употребление в пищу ягод годжи может предотвратить ухудшение зрения у людей в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета, результаты работы которых публикует журнал Nutrients.

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Исследование проводилось в течение трех месяцев. Для участия в нем были привлечены добровольцы в возрасте 45–65 лет, которые были разделены на две группы.

Участники эксперимента из первой группы ежедневно употребляли в пищу около 30 г ягод годжи. В конце исследования у добровольцев измерили плотность защитных пигментов глаз. Как оказалось, за время эксперимента этот показатель вырос.

Другая группа, состоящая из 14 испытуемых того же возраста, на протяжении трех месяцев принимала лекарственные БАДы. Никаких изменений у них зафиксировано не было.

По словам исследователей, у группы людей, которые употребляли ягоды годжи, был повышен уровень лютеина и зеаксантина. Эти два пигмента отфильтровывают вредный синий свет, обеспечивают антиоксидантную защиту и помогают защитить глаза от последствий старения.

Ранее, в конце октября, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники академики Ройтберга Наталия Тананакина назвала полезные для профилактики проблем со зрением овощи. Она отметила, что для профилактики расстройств зрения необходимо добавить в свой рацион морковь, тыкву и другие желто-оранжевые овощи. Врач пояснила, что в этих овощах содержится бета-каротин, который в организме преобразуется в витамин А. Именно его дефицит приводит к сухости роговицы и ухудшению светового восприятия.

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