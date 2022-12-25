Военврач рассказал о спасении жизней российских и украинских солдат

Военврач Западного военного округа с позывным Каспер рассказал о том, как в ходе своего трехмесячного пребывания в зоне специальной военной операции (СВО) смог помочь более чем 250 военнослужащим, среди которых были бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об 25 декабря пишет агентство «РИА Новости».

По словам Каспера, один раз ему пришлось оказывать помощь тяжелораненому бойцу в тот момент, когда он сам получил ранение.

«Мы были в Куземовке, был тяжелораненый <…> И меня накрыло миной. Спас меня буквально мой пистолет ПМ — осколок ударил туда», — рассказал он, добавив, что в тот раз он получил ранение в ребра и был контужен.

Медик также добавил, что как-то раз ему пришлось помогать раненому бойцу ВСУ, которого привели в санчасть.

«Привели к нам человека — не в пиксельной, а в более натовской форме. Мы поняли, что это не из наших, то есть это был [кто-то] из ВСУ: возможно, офицер, возможно, нет — мы не знаем. Оказали ему первую медицинскую помощь. Разговаривал он на русском языке», — отметил военврач.

Каспер добавил, что украинский боец, судя по всему, получил ранение в результате минометного обстрела со стороны своих же войск.

«Он бежал в нашу сторону, просто его подобрали наши бойцы. Наши бойцы никого не бросали! Видя раненых, они несли их к нам в санчасть», — резюмировал медик.

Ранее в этот день Министерство обороны России показало кадры работы военных врачей и медсотрудников Западного военного округа (ЗВО), которые оказывают медицинскую помощь военнослужащим и мирным жителям в зоне проведения СВО. Отмечалось, что на территории развернутого в зоне СВО медпункта ежедневно работает отопление, обогрев и есть вся необходимая для спасения жизней техника.

Ранее, 15 декабря, глава Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно бьют по российским врачам, которые работают в зоне СВО. Он заверил, что в российском Минобороны предпринимают всё необходимое, чтобы защитить медиков.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».