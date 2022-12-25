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Военврач рассказал о спасении жизней российских и украинских солдат

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Военврач Западного военного округа с позывным Каспер рассказал о том, как в ходе своего трехмесячного пребывания в зоне специальной военной операции (СВО) смог помочь более чем 250 военнослужащим, среди которых были бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об 25 декабря пишет агентство «РИА Новости».

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По словам Каспера, один раз ему пришлось оказывать помощь тяжелораненому бойцу в тот момент, когда он сам получил ранение.

«Мы были в Куземовке, был тяжелораненый <…> И меня накрыло миной. Спас меня буквально мой пистолет ПМ — осколок ударил туда», — рассказал он, добавив, что в тот раз он получил ранение в ребра и был контужен.

Медик также добавил, что как-то раз ему пришлось помогать раненому бойцу ВСУ, которого привели в санчасть.

«Привели к нам человека — не в пиксельной, а в более натовской форме. Мы поняли, что это не из наших, то есть это был [кто-то] из ВСУ: возможно, офицер, возможно, нет — мы не знаем. Оказали ему первую медицинскую помощь. Разговаривал он на русском языке», — отметил военврач.

Каспер добавил, что украинский боец, судя по всему, получил ранение в результате минометного обстрела со стороны своих же войск.

«Он бежал в нашу сторону, просто его подобрали наши бойцы. Наши бойцы никого не бросали! Видя раненых, они несли их к нам в санчасть», — резюмировал медик.

Ранее в этот день Министерство обороны России показало кадры работы военных врачей и медсотрудников Западного военного округа (ЗВО), которые оказывают медицинскую помощь военнослужащим и мирным жителям в зоне проведения СВО. Отмечалось, что на территории развернутого в зоне СВО медпункта ежедневно работает отопление, обогрев и есть вся необходимая для спасения жизней техника.

Ранее, 15 декабря, глава Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно бьют по российским врачам, которые работают в зоне СВО. Он заверил, что в российском Минобороны предпринимают всё необходимое, чтобы защитить медиков.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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