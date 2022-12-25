В Москве ожидается резкое похолодание

Днем 25 декабря в Москве ожидают гололедицу и от –5 до –7 градусов. В ночь на понедельник в столице похолодает до –11 °С, передает телеканал «Известия». В Подмосковье днем в воскресенье температура будет колебаться в пределах – 5... –10 градусов. Ночью столбик термометра опустится до –13 °С. В Москве и области до 21:00 25 декабря действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.