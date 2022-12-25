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В Ленобласти мужчина сгорел в автомобиле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Автомобиль Chevrolet Lanos загорелся в деревне Выскатка в Ленинградской области в субботу, 24 декабря. Об этом сообщил источник «Известий».

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Отмечается, что инцидент произошел в Сланцевском районе. Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. В ходе работы спасатели нашли на заднем сидении легковушки Chevrolet Lanos обгоревшие останки мужчины.

Ликвидация пожара заняла полчаса. В работах участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Ранее, 20 декабря, мужчина погиб в результате возгорания микроавтобуса в Братске, Иркутская область. Отмечается, что к моменту прибытия на место инцидента спасателей вся машина уже была охвачена пламенем.

В ходе тушения спасатели обнаружили тело погибшего 47-летнего мужчины. По предварительной причине, причиной возгорания стала техническая неисправность транспортного средства, из которого погибший не смог спастись.

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