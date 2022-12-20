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Мужчина погиб при возгорании микроавтобуса в Братске

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В Братске (Иркутская область) в результате возгорания микроавтобуса погиб мужчина. Организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Возгорание случилось в ночь на 20 декабря на улице Просвещения. К моменту прибытия спасателей микроавтобус Nissan Serena был полностью охвачен огнем, пишет ИА IrkutskMedia.

В ходе тушения в салоне машины было обнаружено тело погибшего 47-летнего мужчины.

«По предварительной информации, причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля, из которого водитель не смог выбраться», — рассказали в МЧС.

Следственный комитет организовал проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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