Мужчина погиб при возгорании микроавтобуса в Братске
В Братске (Иркутская область) в результате возгорания микроавтобуса погиб мужчина. Организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Возгорание случилось в ночь на 20 декабря на улице Просвещения. К моменту прибытия спасателей микроавтобус Nissan Serena был полностью охвачен огнем, пишет ИА IrkutskMedia.
В ходе тушения в салоне машины было обнаружено тело погибшего 47-летнего мужчины.
«По предварительной информации, причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля, из которого водитель не смог выбраться», — рассказали в МЧС.
Следственный комитет организовал проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.