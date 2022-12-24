В Замбии отменили смертную казнь и наказание за оскорбление президента

Президент Замбии Хакаинде Хичилема издал указ об отмене смертной казни и наказания за оскорбление главы государства. Об этом 24 декабря сообщает телеканал ZNBC News.

«Эти два наказания были включены в законы Замбии еще до обретения независимости», — заявил пресс-секретарь главы государства Энтони Бвалия.

Обе нормы относятся к колониальному прошлому страны, отметил он.

В последний раз смертную казнь в Замбии приводили в исполнение 25 лет назад. В тюрьмах страны 257 человек ожидали этой меры наказания.

За оскорбление президента страны было предусмотрено наказание до пяти лет заключения.

Ранее, 7 декабря, участники движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) провели первую с момента прихода к власти в Афганистане казнь. Высшая мера наказания была приведена в исполнение в провинции Фарах в отношении обвиненного в убийстве.