Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли чемпионат РФ в парном катании

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями проходящего в Красноярске чемпионата России. Петербуржцы выиграли соревнования спортивных пар, сообщает телеканал «Известия». Серебряные призеры Анастасия Мишина и Александр Галлямов уступили триумфаторам всего полбалла. При этом Мишина и Галлямов лидировали после короткой программы, за которую чемпионы мира прошлого года получили от арбитров рекордную сумму. Третье место в Красноярске заняли представители московской школы фигурного катания Евгения Тарасова и Владимир Морозов. На пресс-конференции новоиспеченные чемпионы России признались, что им сопутствовала удача. У Козловского на тренировке сломался ботинок. По его словам, хорошо, что это произошло не во время финального выступления.

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