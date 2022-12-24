Во Львовской области появился рождественский вертеп с Бандерой и Байденом
Рождественский вертеп во Львовской области дополнили фигурами идеолога украинского национализма, пособника нацистов Степана Бандеры и президента США Джо Байдена. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщила пресс-служба областного совета.
Вертеп в канун праздника разместили в государственном историко-культурном заповеднике «Нагуевичи». Он представляет собой воспроизведение сцены Рождества Христова.
Со слов чиновников, фигуры политических деятелей среди традиционных библейских персонажей не имеют никакого отношения к Рождеству, а отображают историю возникновения вертепов на Украине.
«Рождественский вертеп, который изображает библейскую сцену рождения Иисуса Христа, отличается в украинских регионах тем, что каждая местность вносит в него национальный, региональный элемент», — пояснили в пресс-службе.
При этом, как сообщают украинские СМИ, фигура Бандеры по размерам в несколько раз превышает фигуры американского президента и библейских персонажей.
Ранее, в ноябре, раскольническая Православная церковь Украины разрешила прихожанам отмечать Рождество по григорианскому календарю — 25 декабря.
Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В последние годы пропаганда нацизма на Украине вышла на государственный уровень.
Как указал в октябре МИД РФ, на Украине зафиксирован весь спектр проявлений на госуровне линии на героизацию нацизма, власти страны занимаются переписыванием истории. В ведомстве отметили, что искаженные трактовки исторических событий украинскими властями направлены на культивирование национализма среди широких масс населения.