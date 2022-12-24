Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили до 50 военных ВСУ на купянском направлении
Мир
Немцев возмутил призыв согреваться на Рождество свечами на елке
Армия
В ходе спецоперации на Украине уничтожены двое наемников из Грузии
Политика
Лукашенко в ходе визита в Россию прибыл в Звездный городок
Мир
Минобороны назвало фигурантов военно-биологических проектов на Украине
Происшествия
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерове возросло до 22
Общество
Скончался юморист Александр Пономаренко
Спорт
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Общество
В Херсонской области за месяц задержаны восемь пособников ВСУ
Происшествия
Мать и ребенок пострадали из-за обстрела Донецка
Происшествия
В ЛНР задержали планировавшего теракты в регионе бывшего боевика «Азова»
Общество
СК возбудил дело по трем статьям после пожара в приюте в Кемерово

Во Львовской области появился рождественский вертеп с Бандерой и Байденом

Во Львовской области украсили рождественский вертеп фигурами Бандеры и Байдена
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рождественский вертеп во Львовской области дополнили фигурами идеолога украинского национализма, пособника нацистов Степана Бандеры и президента США Джо Байдена. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщила пресс-служба областного совета.

К военной службе — Один: почему язычество стало фундаментом неонацизма
Эксперт по религиям назвал самый разрушительный культ на планете

Вертеп в канун праздника разместили в государственном историко-культурном заповеднике «Нагуевичи». Он представляет собой воспроизведение сцены Рождества Христова.

Со слов чиновников, фигуры политических деятелей среди традиционных библейских персонажей не имеют никакого отношения к Рождеству, а отображают историю возникновения вертепов на Украине.

«Рождественский вертеп, который изображает библейскую сцену рождения Иисуса Христа, отличается в украинских регионах тем, что каждая местность вносит в него национальный, региональный элемент», — пояснили в пресс-службе.

При этом, как сообщают украинские СМИ, фигура Бандеры по размерам в несколько раз превышает фигуры американского президента и библейских персонажей.

Ранее, в ноябре, раскольническая Православная церковь Украины разрешила прихожанам отмечать Рождество по григорианскому календарю — 25 декабря.

Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В последние годы пропаганда нацизма на Украине вышла на государственный уровень.

Как указал в октябре МИД РФ, на Украине зафиксирован весь спектр проявлений на госуровне линии на героизацию нацизма, власти страны занимаются переписыванием истории. В ведомстве отметили, что искаженные трактовки исторических событий украинскими властями направлены на культивирование национализма среди широких масс населения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022