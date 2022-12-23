Три человека погибли в результате ДТП в Нижнем Новгороде

В результате столкновения легковых автомобилей и грузовика в Нижнем Новгороде погибли три человека, еще пять пострадали. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил источник «Известий».

Авария произошла на Мызинском мосту в Приокском районе.

Согласно имеющейся информации, трое участников ДТП погибли на месте до приезда скорой помощи. Пятеро были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, в их числе один ребенок.

Как уточнил замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, мальчика доставили в детскую областную больницу Нижнего Новгорода, где у него диагностировали сотрясение головного мозга и гематому височной области. Мать ребенка и остальных пострадавших направили в клиническую больницу им. Н.А. Семашко.

Ранее в этот день в Советской Гавани (Хабаровский край) самосвал столкнулся с автобусом, в салоне которого находились 29 пассажиров. Пострадали 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.