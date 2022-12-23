В Москве ликвидировали пожар в ангаре с газовыми баллонами

Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре с газовыми баллонами на территории Всероссийского института легких сплавов. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили представители ГУ МЧС по Москве.

По данным ведомства, в 22:43 спасателям удалось побороть открытое горение, а еще через семь минут — локализовать его. В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 100 кв. м. К 23:12 пожар был полностью ликвидирован.

Отмечается, что из опасной зоны было эвакуировано около 20 газовых баллонов.

О пожаре на складе с газовыми баллонами в столице стало известно ранее в этот день. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Сведений о пострадавших не поступало.

По информации «Известий», в ангаре хранилось 400 газовых баллонов внутри и 800 снаружи. Сообщалось, что они начали взрываться.